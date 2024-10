Non accetta la separazione, coltellata alla ex moglie

Condividi

A Marsala, in provincia di Trapani, un uomo di 55 anni ha pugnalato alla schiena con un coltello da cucina l’ex moglie di 42 anni, al culmine di un litigio, insorto in presenza dei genitori della donna, che hanno tentato di trattenere lui e poi hanno telefonato al 112 dopo l’accoltellamento. Lui si è dileguato su una bicicletta ma è stato raggiunto e arrestato dai Carabinieri. Lei è stata trasportata all’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, in codice rosso, ma non in pericolo di vita.