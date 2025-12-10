“Nomine Sanità”: ecco il nuovo sistema

Condividi

La giunta regionale ha approvato il nuovo sistema di selezione dei manager della Sanità in Sicilia. I dettagli e l’intervento di Schifani.

La giunta regionale ha approvato il nuovo sistema di selezione dei manager della Sanità in Sicilia. Si tratta di una commissione che proporrà all’assessore alla Salute una terna di candidati. Poi i candidati selezionati dall’assessore saranno sottoposti alla giunta. La commissione sarà nominata dal presidente della Regione, e sarà formata da tre esperti: uno designato da Agenas (l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e uno nominato dallo stesso presidente della Regione.

Per la scelta dei candidati a manager delle aziende sanitarie e ospedaliere si attuerà una procedura a “doppio livello”. Una prima commissione, già prevista dalla legge nazionale 171 del 2016, valuterà le candidature tra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali che avranno partecipato all’avviso pubblico emanato per l’assegnazione degli incarichi in Sicilia. I candidati saranno selezionati sulla base dei titoli e di un colloquio.

I selezionati comporranno un elenco regionale, e, da tale elenco regionale, la nuova commissione approvata adesso dalla giunta selezionerà per ciascuna azienda la terna dei nomi da sottoporre all’assessore. L’assessore sceglie tra i tre e sottopone il selezionato alla giunta regionale. Ogni candidato potrà essere inserito in più terne. La nuova procedura non si applicherà ai Policlinici universitari, dove è il rettore che fornisce all’assessore alla Salute la terna di nomi tra i quali la Regione sceglie il direttore generale.

Schifani commenta: “E’ un sistema innovativo che garantirà la scelta dei candidati migliori rispetto al ruolo che andranno a ricoprire, all’insegna della massima trasparenza e competenza. Sono condizioni imprescindibili che perseguiamo per una sanità sempre più efficiente, a garanzia del diritto alla salute dei siciliani. Avevo annunciato in Parlamento l’approvazione di questo provvedimento, e il mio governo si è dimostrato ancora una volta coerente e tempestivo. Saremo estremamente attenti e rigorosi nella fase di valutazione e di selezione, ma anche nella verifica costante dell’operato dei manager e dei risultati che otterranno”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)