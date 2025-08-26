Nobile in pellegrinaggio da Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrerà a Palazzo d’Orléans, a Palermo, la presidente del Consiglio di amministrazione dell’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, Danila Nobile. E dalla Regione spiegano: “L’iniziativa fa seguito all’appello pubblico rivolto dalla stessa Nobile che ha chiesto un confronto per chiarire la situazione dell’azienda idrica dei Comuni agrigentini, alla luce del recente pignoramento dei conti disposto da Siciliacque. Obiettivo dell’incontro è garantire trasparenza e individuare soluzioni utili alla tutela della comunità agrigentina e alla stabilità dell’impresa”.
