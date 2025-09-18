No alla terza irrigazione di soccorso nel Riberese

Condividi

Visualizzazioni 166

La Regione ha negato la terza irrigazione di soccorso invocata da 12 sindaci del comprensorio agricolo riberese. L’intervento di Cocina.

Dopo la prima e la seconda, il comprensorio agricolo di Ribera ai primi di settembre ha invocato la terza irrigazione di soccorso per conservare e salvare le coltivazioni d’eccellenza della zona, come arance e pesche. I sindaci di 12 Comuni si sono rivolti al presidente della Regione, Renato Schifani, e alla Cabina di regia regionale per l’emergenza idrica. I primi cittadini di Ribera, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Montallegro, Lucca Sicula, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula intendono ottenere altri volumi d’acqua ad uso irriguo, come è stato alcune settimane addietro quando nelle campagne del Riberese è stata dirottata l’acqua degli invasi Castello e Raia di Prizzi. Adesso è stato proposto l’utilizzo dell’invaso Leone e della diga Gammauta.

Ebbene la Regione ha negato, almeno per il momento, la terza irrigazione di soccorso. Il timoniere della cabina di regia, Salvo Cocina, ha spiegato che i volumi d’acqua ad oggi disponibili non sono sufficienti per potere garantire una nuova irrigazione di soccorso, ma basta a malapena per garantire l’uso potabile fino a gennaio. Un eventuale uso dell’acqua per irrigare le campagne comporterebbe il rischio di non avere a disposizione a novembre i volumi necessari per i consumi civili. Protestano le aziende agricole e zootecniche dell’area compresa tra i fiumi Sosio, Verdura, Magazzolo e Gorgo.

Leonardo D’Angelo, a capo dell’associazione “Liberi Agricoltori”, denuncia: “Il tempo stringe, le temperature sono ancora molto elevate, serve subito l’acqua per salvare coltivazioni e reddito. Stiamo attraversando una crisi senza precedenti. Abbiamo convocato per domani sera un’assemblea dei produttori agricoli interessati dalla crisi idrica. Sono stati invitati sindaci, organizzazioni di categoria e deputati regionali eletti in provincia di Agrigento”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)