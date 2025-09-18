No alla terza irrigazione di soccorso nel Riberese

La Regione ha negato la terza irrigazione di soccorso invocata da 12 sindaci del comprensorio agricolo riberese. L’intervento di Cocina.

Dopo la prima e la seconda, il comprensorio agricolo di Ribera ai primi di settembre ha invocato la terza irrigazione di soccorso per conservare e salvare le coltivazioni d’eccellenza della zona, come arance e pesche. I sindaci di 12 Comuni si sono rivolti al presidente della Regione, Renato Schifani, e alla Cabina di regia regionale per l’emergenza idrica. I primi cittadini di Ribera, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Montallegro, Lucca Sicula, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula intendono ottenere altri volumi d’acqua ad uso irriguo, come è stato alcune settimane addietro quando nelle campagne del Riberese è stata dirottata l’acqua degli invasi Castello e Raia di Prizzi. Adesso è stato proposto l’utilizzo dell’invaso Leone e della diga Gammauta.

Ebbene la Regione ha negato, almeno per il momento, la terza irrigazione di soccorso. Il timoniere della cabina di regia, Salvo Cocina, ha spiegato che i volumi d’acqua ad oggi disponibili non sono sufficienti per potere garantire una nuova irrigazione di soccorso, ma basta a malapena per garantire l’uso potabile fino a gennaio. Un eventuale uso dell’acqua per irrigare le campagne comporterebbe il rischio di non avere a disposizione a novembre i volumi necessari per i consumi civili. Protestano le aziende agricole e zootecniche dell’area compresa tra i fiumi Sosio, Verdura, Magazzolo e Gorgo.

Leonardo D’Angelo, a capo dell’associazione “Liberi Agricoltori”, denuncia: “Il tempo stringe, le temperature sono ancora molto elevate, serve subito l’acqua per salvare coltivazioni e reddito. Stiamo attraversando una crisi senza precedenti. Abbiamo convocato per domani sera un’assemblea dei produttori agricoli interessati dalla crisi idrica. Sono stati invitati sindaci, organizzazioni di categoria e deputati regionali eletti in provincia di Agrigento”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)

