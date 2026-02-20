Dalla nostra inviata Vanessa Miceli
Notizie correlate
Sospesa per dieci giorni la licenza di un esercizio pubblico per motivi di ordine pubblicoCondividi Visualizzazioni 159 Provvedimento di chiusura temporanea a Naro nei confronti di un’attività commerciale del centro....
Emergenza idrica a Canicattì: cittadini pronti a denunciare l’AicaCondividi Visualizzazioni 194 Nonostante le dichiarazioni ottimistiche dei vertici dell’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, la...
Cittadinanze facili ai brasiliani nell’Agrigentino, chiuse le indagini: 22 verso il possibile processoCondividi Visualizzazioni 288 Si chiude l’inchiesta della Procura di Agrigento su un presunto sistema illecito legato...