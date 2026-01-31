Niscemi, la terra continua a cedere: crolla una palazzina di tre piani. La frana avanza, la paura resta

Condividi

La terra trema, si spacca, scivola via. A Niscemi la frana non dà tregua e continua la sua lenta ma inesorabile marcia. Nel quartiere Sante Croci è crollata una palazzina di tre piani, una di quelle costruzioni sospese nel vuoto, aggrappate da anni a un costone che oggi presenta il conto.

Da 48 ore piove senza sosta. Una pioggia incessante che ha saturato il terreno, già fragile, trasformando l’equilibrio precario in tragedia annunciata. L’edificio crollato si trovava a pochi metri da quella che ormai è diventata l’immagine simbolo dell’emergenza: un’auto rimasta in bilico sul precipizio, sospesa come la vita di chi abita lì.

Ma il crollo non è un episodio isolato. Intorno, altri edifici appaiono sventrati, feriti a morte. I muri aperti mostrano ciò che resta della quotidianità: le stanze spezzate, i mobili sospesi nel vuoto, gli elettrodomestici incastrati tra le macerie. In alcune abitazioni resistono ancora fotografie appese alle pareti, volti di famiglie, bambini sorridenti, frammenti di normalità che oggi fanno male solo a guardarli.

È un colpo al cuore. Perché dietro quei muri non ci sono solo mattoni, ma vite, storie, ricordi. Case che si sgretolano lentamente, centimetro dopo centimetro, fino al cedimento definitivo, come quello avvenuto per la palazzina di tre piani.

La paura cresce tra i residenti, mentre il terreno continua a muoversi e il maltempo non accenna a fermarsi. Niscemi assiste impotente a un disastro che sembra scritto da tempo, ma che oggi si manifesta con tutta la sua brutalità.

E mentre la terra continua a cedere, resta una domanda sospesa, insieme alle case: quanto ancora potrà resistere questo costone prima di portare via tutto?

(FOTO ANSA)