Niscemi, da oggi liquidati i primi assegni agli sfollati

Ecco i primi contributi per le famiglie sfollate dopo la frana di Niscemi. Oggi sono liquidati 78 assegni da circa 800 euro ciascuno destinati alle famiglie costrette a sgomberare le abitazioni ricadenti nella zona rossa. Le somme sono state accreditate dal Dipartimento regionale della Protezione civile al Comune, che ha completato l’istruttoria per i primi beneficiari. Centinaia di case restano ancora inaccessibili dopo lo smottamento che ha colpito l’area.

Il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, commenta: “Questo è un record assoluto in Italia di erogazione dei contributi agli sfollati in meno di un mese. Si tratta dei primi ristori economici destinati alle famiglie evacuate, in attesa di ulteriori misure legate all’emergenza e agli interventi di recupero della sicurezza nel territorio”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)