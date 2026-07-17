Nipote costretta a subire abusi dopo la cessione di eroina: commerciante condannato a sei anni

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Il Tribunale di Sciacca ha condannato a sei anni di reclusione un commerciante di 55 anni, ritenuto responsabile di aver ceduto eroina alla nipote e di aver poi commesso nei suoi confronti atti sessuali. La vicenda risale al 2016 ed è giunta a conclusione con la sentenza emessa dal collegio giudicante.

La Procura aveva chiesto una pena decisamente più pesante, pari a tredici anni di carcere. I giudici, tuttavia, hanno riconosciuto la responsabilità dell’imputato solo per parte delle contestazioni formulate, pronunciando invece l’assoluzione per alcuni capi d’accusa.

Secondo quanto emerso nel corso del processo, l’uomo avrebbe fornito sostanza stupefacente alla giovane e, successivamente, l’avrebbe costretta a subire atti sessuali. L’imputato ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo di aver semplicemente offerto un sostegno economico alla nipote.

Nel procedimento era contestato anche un presunto episodio di violenza sessuale nei confronti di un’altra donna. Su questa accusa, però, il Tribunale ha assolto il 55enne, ritenendo non sufficientemente provata la sua responsabilità.