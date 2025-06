Nihil novi sub sole

Condividi

La locuzione biblica latina, che indica la ripetizione degli eventi nella storia dell’uomo, ci sembra, calzi a pennello nella nostra vicenda, tutta agrigentina, dell’acqua potabile nelle nostre condotte prima e nelle nostre case dopo. “La sete è tornata”, “La siccità prima causa della mancanza d’acqua”, ” L’acqua si perde nelle condotte”, ” Rotture frequenti delle condotte “…….

Ormai siamo abituati ai titoli dei giornali locali che tentano, spesso con attenzione modesta ed infastidita della cittadinanza, di descrivere le cause che determinano la totale scomparsa per giorni se non per settimane, del prezioso liquido, dai rubinetti di casa. Si dirà, ma Agrigento è periferica rispetto alle sorgenti naturali d’acqua potabile posizionate all’interno dell’isola, per cui di acqua ne riceve sempre poca. In verità questo antico ritornello, per fortuna non lo sentiamo più da tempo, ma che la mancanza d’acqua ad Agrigento sia una storia antica, tutti ne sono convinti e certamente rassegnati. Solo per la cronaca :

– la svolta arriva con la fine del secondo millennio quando la Regione, dopo anni di inutile riflessione, recepisce la legge nazionale sull’acqua, la legge Galli, ormai vigente da anni nelle altre regioni d’Italia e crea dal nulla gli Ato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge citata prima. Per la prima volta si parla di Servizio Idrico Integrato, cioè acque potabili ed acque reflue, di tariffe al consumo, di Ambiti Territoriali Ottimali e di tanto altro ancora

“Finalmente si potranno superare tutti i problemi”- tutti pensarono.

Tanto entusiasmo e tante speranze.

Ma qualcosa non funzionò ed invece di attuare anche in Sicilia, semplicemente la legge Galli, si partorì un Giano bifronte, dotato di Ambito per un verso e Sovrambito per l’altro, che alla luce di quanto poi accadde, fini per aumentare le difficoltà invece di risolverle.

Così nacquero un Sovrambito ( Siciliacque) vero detentore dell’acqua siciliana e nove Ambiti, ciascuno per provincia, che avrebbero dovuto distribuire il prezioso liquido ai cittadini in tutta la Sicilia. Peccato che le società erano diverse e non integrate fra loro in una unica società, per cui la prima, il Sovrambito risultava con i conti in ordine ( aveva l’acqua!) e le seconde gli Ambiti, sempre in difficoltà economiche ( dovevano comprare l’acqua dal Sovrambito e pagarla con le tariffe difficili da riscuotere e si dovevano ammodernare pure le reti cittadine di distribuzione, ormai vetuste, per recuperare le perdite del prezioso liquido.

Sono trascorsi i primi vent’anni da allora ed il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Nella nostra Provincia, sorge la prima società di distribuzione, Girgenti Acque , che per vari motivi , è costretta a chiudere, con un debito consistente nei confronti del Sovrambito, ne nasce una seconda , Aica, che soffre gli stessi problemi economici della prima , con problemi nella distribuzione dell’acqua, perché fondamentalmente manca l’acqua ed ha ereditato le stesse sofferenze economiche nei confronti del Sovrambito.

Appare chiaro, a questo punto quanto la situazione sia complessa e meritevole di un approfondimento politico e legislativo urgente, in modo da risolvere il problema dei due aspetti (il Sovrambito e l’Ambito), magari creando una unica società che possa superare le difficoltà economiche che derivano da questa differenza di ruoli.

Questa, a nostro avviso, dovrebbe essere la via da intraprendere, nei modi e nei tempi opportuni, che il legislatore saprà trovare per scongiurare ulteriori disagi per l’utenza e fallimenti di società ulteriori che dovessero nascere in futuro.Niente di nuovo sotto il sole !!!