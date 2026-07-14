Nessuna traccia di un agrigentino in Germania, avviate le ricerche

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Da tre settimane non vi sono più tracce di Pasquale Curreri, 43 anni, originario di Cattolica Eraclea e residente a Bad Dürkheim, in Germania, dove lavorava come cameriere. La denuncia dei familiari ha indotto le ricerche da parte delle autorità tedesche. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, in alloggio in un Hotel, si sarebbe incamminato in una direzione diversa da quella abitualmente percorsa per raggiungere il posto di lavoro. Il fratello ha diffuso un appello con la sua fotografia, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell’ordine o i familiari.