Neonato di tre mesi muore al Sant’Elia di Caltanissetta: aperti accertamenti sulle cause del decesso

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Una tragedia ha colpito la città di Caltanissetta nella serata di ieri. Un neonato di appena tre mesi è deceduto all’ospedale Sant’Elia poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso, nonostante i tempestivi interventi del personale medico.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’accaduto, il piccolo sarebbe stato accompagnato dalla madre in condizioni cliniche estremamente compromesse. I sanitari hanno immediatamente avviato tutte le procedure necessarie per tentare di stabilizzare il bambino, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano.

Le condizioni del neonato sarebbero apparse da subito molto critiche, al punto da non consentire l’organizzazione di un trasferimento verso un centro ospedaliero specializzato. Il decesso è sopraggiunto poco tempo dopo l’ingresso nella struttura sanitaria.

Tra le ipotesi al vaglio degli specialisti vi sarebbe la presenza di una patologia cardiaca congenita, ma al momento non esistono conferme ufficiali. Saranno gli esami e gli approfondimenti disposti dalle autorità competenti a chiarire con esattezza le cause della morte.

La salma del bambino è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale, dove resta a disposizione per gli accertamenti previsti. L’intera vicenda ha suscitato profonda commozione tra il personale sanitario e nella comunità locale.