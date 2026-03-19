Neonata muore dopo il trasferimento d’urgenza: aperta un’inchiesta nel territorio agrigentino

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Tragedia nel territorio siciliano, dove una neonata è deceduta poche ore dopo la nascita, avvenuta all’ospedale Barone Lombardo. La piccola, dopo un parto inizialmente senza criticità evidenti, ha manifestato un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, rendendo necessario il trasferimento urgente all’Ospedale Umberto I.

Nonostante l’intervento dei sanitari, la neonata è morta poco dopo l’arrivo nella struttura ennese.

Sulla vicenda è intervenuta la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un’inchiesta per fare piena luce su quanto accaduto. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia, e l’acquisizione delle cartelle cliniche di entrambe le strutture coinvolte.

I genitori della bambina, residenti a Ravanusa, hanno presentato una denuncia chiedendo di chiarire eventuali responsabilità.

Le indagini sono in corso e saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause del decesso e a verificare se vi siano stati ritardi o criticità nell’assistenza sanitaria.