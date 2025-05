Nell’autofficina con 110 grammi di cocaina: arrestato a Porto Empedocle

Condividi

A Porto Empedocle i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione di droga a fine di spaccio un empedoclino di 54 anni. Nel corso di una perquisizione nella sua autofficina, indotta da sospetti investigativi, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 110 grammi di cocaina purissima e 75 grammi di sostanza da taglio, nascosti in un ufficio, in grado di generare oltre 250 dosi per un valore stimato superiore ai 13.000 euro. I Carabinieri hanno anche accertato che il terreno adiacente all’officina è stato adibito, in assenza di autorizzazioni, a deposito di rifiuti urbani e speciali, costituiti da materiale ferroso e residui di lavorazione. E il 54enne è stato altresì denunciato.