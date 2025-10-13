Nella notte danneggiati vigneti, alberi di arancio e di pesca a Caltabellotta

Condividi

Circa 200 sono stati distrutti in contrada Piano Monaco a Caltabellotta, nel terreno di un bracciante agricolo di 47 anni. I carabinieri della stazione cittadina hanno già avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del maxi raid

Ignoti nel corso della notte hanno danneggiato produzioni di uva, arance e pesche per un danno di circa 10 mila euro. Spetterà all’attività investigativa dei carabinieri, ancora in fase iniziale, tentare di identificarli. Sembrerebbe che non abbiano lasciato tracce.