Nel ripostiglio di casa 37 chili di cocaina

Operazione antidroga a Catania della Polizia, che ha sequestrato 37 chili di cocaina, nascosti nel ripostiglio dell’abitazione di un uomo di 45 anni, arrestato e trasferito in carcere. Gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato un condominio insospettiti da un anomalo e continuo viavai di persone. Il sospettato pusher è stato bloccato e perquisito appena fuori casa, ed è stato colto in possesso di un panetto di cocaina da 1 chilo. Poi nel suo appartamento, in un baule del ripostiglio, sono stati trovati altri panetti di cocaina per un peso complessivo di 37 chili.