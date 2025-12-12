Nel 2026 ai Comuni più 30 milioni

Condividi

Visualizzazioni 194

Il presidente Schifani, ha promesso che i trasferimenti ai Comuni aumenteranno nel 2026 di 30 milioni di euro.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha promesso che i trasferimenti ai Comuni aumenteranno nel 2026 di 30 milioni di euro, con prospettive di altro aumento nel 2027. Lui e l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, hanno incontrato il presidente e il segretario dell’Anci, l’Associazione dei Comuni, Paolo Amenta e Mario Alvano. A Palazzo d’Orleans, Schifani – che dopo la revoca dell’incarico ad Andrea Messina ha la delega agli Enti locali – ha ricordato che nel 2025 sono stati stanziati per i Comuni 700 milioni di euro, e che governo e assemblea regionale sono già intervenuti di recente in soccorso come per il costo di smaltimento dei rifiuti e gli Asacom. Poi i quattro hanno concordato l’istituzione di un Consiglio regionale degli Eni locali, di un tavolo di confronto con lo Stato per la spesa del Fondo Enti locali e per i limiti alle assunzioni, il potenziamento dei trasferimenti dalla Regione ai Comuni e delle capacità di riscossione da parte dei Comuni. Poi hanno discusso anche dell’aumento delle ore settimanali di lavoro per i circa 1800 ex precari part – time in servizio negli Enti Locali, già in corso di attuazione nell’ambito della Finanziaria sotto esame dell’assemblea.