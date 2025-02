Negozio Compro oro preso di mira dai ladri, scatta l’allarme e fuggono

Condividi

Ignoti ladri hanno forzato la porta d’ingresso di un negozio di Compro Oro, lungo la via Manzoni per mettere a segno un furto. Il sistema di allarme, però, ha funzionato alla perfezione e pertanto i malviventi si sono dileguati in fretta e in furia.

Immediatamente dopo, sul posto, una auto dei Carabinieri, giunti dopo una segnalazione; ma dei delinquenti nessuna traccia.

Il proprietario del negozio un quarantacinquenne commerciante agrigentino, ha sporto denuncia. Ad agire, nel corso delle ore notturne, sarebbero stati almeno due malviventi. Sono penetrati nei locali, ma prima ancora di muovere altri passi è scattato l’impianto antifurto. I banditi, spaventati dall’arrivo delle forze dell’ordine, si sono dileguati velocemente senza prendere nulla.

I militari dell’Arma della Radiomobile hanno rinvenuto i segni del danneggiamento. Sul posto è intervenuto il personale della Scientifica per raccogliere eventuali tracce o altri elementi utili, che possano aiutare i carabinieri a risalire ai malfattori.