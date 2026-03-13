Nave russa alla deriva a 26 miglia da Linosa con petrolio e gas a bordo

Redazione
Un rimorchiatore e un mezzo antinquinamento della Marina militare italiana sono intervenuti a circa 26 miglia ad est di Linosa, dove una petroliera russa, la Arctic Metagaz, senza equipaggio, è alla deriva, carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi con 60.000 tonnellate di gas liquefatto, e lunga 277 metri. Ai primi di marzo ha subito delle esplosioni fra le acque libiche e maltesi. I 30 membri dell’equipaggio sono stati evacuati e la nave è in balia delle correnti. La situazione è seguita con attenzione anche per i suoi risvolti politici. La Russia ha accusato l’Ucraina di aver compiuto un “attacco terroristico” contro la nave. La Arctic Metagaz è infatti nella lista delle navi sanzionate da Stati Uniti ed Unione europea perché sarebbe parte della cosiddetta flotta ombra russa, utilizzata per commerciare prodotti energetici evitando le restrizioni del G7.

