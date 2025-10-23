Naufragio, morti una quarantina di migranti

Condividi

Visualizzazioni 125

Almeno una quarantina di migranti subsahariani, tra cui alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salata in Tunisia. Altri 30 migranti sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera. E’ stata avviata un’inchiesta. La Tunisia, la cui costa dista circa 145 chilometri da Lampedusa, è uno Stato ponte di transito per migliaia di migranti che ogni anno tentano di raggiungere l’Europa via mare. Oltre 55.000 migranti irregolari sono arrivati in Italia dall’inizio dell’anno, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, quasi 4.000 dei quali partiti dalla Tunisia, con buona pace del Piano Mattei di Giorgia Meloni.