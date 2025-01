Naufragio migranti, recuperati i cadaveri di due bambini

Condividi

L’equipaggio della nave ong Sea Punk ha soccorso 15 migranti e recuperato i cadaveri di due bambini in area Sar Maltese, a 53 miglia nautiche da Lampedusa. Secondo quanto hanno riferito i naufraghi vi sarebbero tre dispersi. Tre dei 15 superstiti sono in precarie condizioni di salute, e per loro si è proceduto ad una evacuazione medica con un elicottero maltese. Una motovedetta della Guardia costiera italiana, che è stata inviata nella zona del naufragio dal centro di coordinamento di soccorso, ha provveduto al trasbordo dei superstiti e delle salme, e poi si è diretta verso Lampedusa. Durante il viaggio sono stati recuperati altri 38 nordafricani già soccorsi da tre pescherecci a poca distanza da dove è avvenuto il naufragio.