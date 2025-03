Naufragio migranti, è strage: 6 morti, 10 superstiti, una quarantina di dispersi

Condividi

Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno sbarcato a Lampedusa 6 cadaveri e 10 superstiti di un naufragio. Al largo dell’isolotto di Lampione le motovedette hanno prima soccorso un gommone semi affondato con a bordo 6 uomini e 4 donne. E poi, nella stessa area, hanno recuperato 6 cadaveri, tutti di giovani uomini, già trasferiti nella camera mortuaria del cimitero. I 10 superstiti, adesso ospiti del Centro d’accoglienza dell’isola, hanno raccontato di essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, in Tunisia, con un gommone. Dopo meno di 24 ore di navigazione, in acque internazionali, molti migranti sarebbero caduti in acqua forse a causa del mare agitato. Il gommone ha proseguito la sua navigazione e ieri pomeriggio, ormai semi affondato, è stato intercettato nei pressi di Lampione. All’appello mancherebbero dunque, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, una quarantina di dispersi.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)