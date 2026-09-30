Naufragio, due cadaveri a Lampedusa

La nave Aurora della ong Sea Watch è attraccata al molo Papa Francesco di Lampedusa e sono sbarcate 28 persone sopravvissute a un naufragio, tra cui cinque donne e un neonato. A bordo erano stati recuperati anche i cadaveri di un bambino di 9 anni e di un uomo di 46 anni. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, sei persone risultano disperse, tra cui cinque bambini. La ong ha soccorso un gommone quasi sgonfio, segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica: 23 persone erano aggrappate alla piattaforma Hasdrubal e altre cinque al gommone. Due donne hanno raccontato di aver perso i propri figli tra le onde.
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