Nasce Novavox nuova testata giornalistica. Una voce in più nel panorama dell’informazione

E’ nata la testata giornalistica Novavox che sarà anche una web-tv orientata all’approfondimento, ai contenuti tematici e a un giornalismo moderno, non generalista. L’editore è Giuseppe Giddio il quale afferma: “In un momento storico in cui l’informazione vive trasformazioni profonde – tra sovraccarico digitale, disinformazione e crisi delle redazioni tradizionali – la nascita di una nuova testata non è mai un fatto marginale”. Novavox che si inserisce nelle iniziative della Cassiopea Group, ha l’obiettivo dichiarato di contribuire alla pluralità dell’informazione, elemento fondamentale in una democrazia matura. Il direttore è Massimo Scaffidi per il quale la nuova testata intende collocarsi fuori dagli ambiti territoriali con “una web-tv che cerca uno spazio alternativo alla TV generalista che intende offrire una informazione settorializzata, intelligente, costruita su misura del pubblico contemporaneo”. I canali tematici punteranno su: approfondimenti su politica e amministrazioni locali; inchieste territoriali; contenuti sociali e culturali; format video brevi; podcast originali; interviste lunghe non “da palinsesto”; spazi per esperti, professionisti e associazioni; ma anche la raccolta dagli archivi di informazioni e documenti che parlano della storia e dei luoghi del territorio. È la direzione che già molte nuove realtà digitali in Italia stanno seguendo: creare un public service “alternativo”, più agile e libero da vincoli di ascolto e di share. Novavox nasce nativamente digitale. Questo significa secondo il direttore “costruire prodotti pensati per smartphone e tablet; adottare linguaggi rapidi e moderni; integrare video, audio e testo in un’unica piattaforma; sperimentare format trasversali e on-demand. Il ricorso al podcast – oggi uno degli strumenti più apprezzati dai giovani e dai professionisti – mira a portare sul territorio un modello che nel resto d’Italia cresce a doppia cifra”. “Un progetto editoriale radicato nel territorio ma con visione ampia, conclude Massimo Scaffidi, conterà sull’apporto e l’esperienza di “vecchie guardie” del giornalismo regionale, ma anche sui giovani che riempiranno la redazione grazie all’academy di formazione professionale dedicata appunto a creare nuovi comunicatori, tra tecnologia e linguaggi contemporanei”. Pur mantenendo un forte radicamento nel comprensorio, la testata si propone di dialogare con fenomeni più ampi: trend nazionali e regionali – temi economici e sociali – innovazione, cultura, ambiente ed i nuovi linguaggi della politica.La registrazione al Tribunale rappresenta quindi non solo un passaggio tecnico, ma il simbolo di una struttura redazionale organizzata, riconosciuta e pronta a operare secondo le norme dell’ordinamento sulla stampa. L’editore Giddio, infine, afferma che “nelle prossime settimane organizzeremo la redazione operativa e incontreremo tecnici e giornalisti che vogliono scommettere su questo progetto.

Il giornale infatti nel suo cronoprogramma editoriale conta di aprire i suoi spazi già nel gennaio del 2026. L’arrivo di Novavox in un panorama mediatico in continua evoluzione offre ai cittadini:

nuovi punti di vista, nuove informazioni e nuovi strumenti per orientarsi. In un periodo in cui la fiducia nei media è spesso messa alla prova, incrementare la diversità delle fonti è un valore aggiunto per tutta la comunità”.