Nasce Kokalos Servizi: ad Agrigento un nuovo punto di riferimento per famiglie e aziende

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Agrigento si arricchisce di una nuova realtà dedicata al supporto quotidiano di famiglie e imprese: nasce Kokalos Servizi, una piattaforma innovativa pensata per semplificare la gestione delle esigenze domestiche e assistenziali.

In un contesto in cui il tempo è sempre più prezioso e le necessità aumentano, Kokalos Servizi si propone come una soluzione concreta e affidabile, capace di mettere in contatto domanda e offerta in modo rapido ed efficiente.

Un servizio completo per ogni esigenza

Kokalos Servizi si rivolge sia alle famiglie che alle aziende, offrendo una vasta gamma di prestazioni professionali. Tra i principali servizi disponibili troviamo:

Assistenza anziani con badanti qualificate

Servizi di babysitting per bambini

Dog sitter per la cura degli animali domestici

Giardinieri per la manutenzione degli spazi verdi

Autisti per spostamenti personali o aziendali

Servizi dedicati agli anziani, come l’acquisto e la consegna di farmaci

L’obiettivo è quello di fornire un supporto concreto nella vita di tutti i giorni, migliorando la qualità della vita delle persone e aiutando le aziende nella gestione delle risorse.

Una piattaforma digitale semplice e veloce

Uno dei punti di forza di Kokalos Servizi è la sua piattaforma online, accessibile tramite il sito ufficiale:

👉 www.kokalos-servizi.it

Attraverso il portale, è possibile prenotare i servizi in modo semplice, veloce e intuitivo, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze in pochi clic.

Innovazione e territorio

Il progetto nasce con una forte attenzione al territorio agrigentino, con l’intento di valorizzare le competenze locali e creare nuove opportunità di lavoro. Kokalos Servizi si propone infatti non solo come un servizio utile, ma anche come un motore di sviluppo per l’economia locale.

Uno sguardo al futuro

Con questa iniziativa, Agrigento compie un passo avanti verso una gestione più moderna e organizzata dei servizi alla persona. Kokalos Servizi punta a crescere nel tempo, ampliando l’offerta e diventando un punto di riferimento stabile per tutta la comunità.