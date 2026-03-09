Nasce il “Milan Club Valle dei Templi Agrigento”: nuovo punto di riferimento per i tifosi rossoneri della città

Condividi

Agrigento – Nasce ufficialmente il “Milan Club Valle dei Templi Agrigento”, una nuova realtà dedicata a tutti gli appassionati rossoneri della città e della provincia, con l’obiettivo di riunire i tifosi del Milan in un luogo di condivisione, amicizia e passione sportiva.

Il Club è stato formalmente costituito e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Agrigento, segnando l’avvio di un progetto nato dall’entusiasmo di un gruppo di tifosi che ha deciso di creare anche ad Agrigento un punto di riferimento stabile per vivere insieme le emozioni legate ai colori rossoneri.

La nascita del Club arriva in un momento particolarmente entusiasmante per i tifosi milanisti, anche alla luce della recente vittoria nel derby, che ha riacceso l’entusiasmo e il senso di appartenenza alla grande famiglia rossonera.

Il Consiglio Direttivo del Milan Club Valle dei Templi Agrigento è così composto:

Presidente: Alessandra Nicoletta Veneziano Broccia

Vice Presidente: Giovanni Vaccaro

Segretario: Pietro Marchetta

Consiglio Direttivo:

Alessandra Nicoletta Veneziano Broccia

Giovanni Vaccaro

Luigi Onofrio Cacciatore

Pietro Marchetta

Fabio Mazzocchio

Arsenio Coiro

Giulio Condorelli

Francesco Ferrara

Corrado Frendo

Revisori dei Conti:

Gianfranco Latino

Calogero Carmelo Indelicato

Giuseppe Tagliarini

La sede provvisoria del Club è stata individuata presso il “Bar dei Fiori”, al Villaggio Mosè, ad Agrigento, che diventerà punto di incontro per i tifosi e per seguire insieme le partite del Milan e organizzare momenti di aggregazione tra soci e appassionati.