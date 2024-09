Naro: violento e minaccioso con la compagna. Arrestato

Condividi

Visualizzazioni 103

A Naro i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un romeno indagato di maltrattamenti e minacce a danno della compagna. Lei è stata notata in strada con ferite sul volto. Dopo la segnalazione al 112 è stata raggiunta dai Carabinieri. Lui l’avrebbe vessata psicologicamente e picchiata in diverse occasioni, spesso ubriaco. E l’avrebbe anche minacciata di morte rievocandole il duplice omicidio a Naro delle due romene Maria Rus e Delia Zarnescu: “Ti faccio fare la stessa fine”. In casa a lui i militari hanno sequestrato un coltello a serramanico di 17 centimetri.