Naro, truffa del finto poliziotto: 58enne consegna 11 mila euro e i gioielli di famiglia

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Ancora una truffa messa a segno con il collaudato stratagemma del falso appartenente alle forze dell’ordine. Questa volta è accaduto a Naro, dove un uomo di 58 anni è stato raggirato da un malvivente che si è spacciato per un agente di polizia.

Il truffatore ha contattato telefonicamente la vittima, raccontandole che era in corso un’indagine legata a una rapina e che si rendeva necessario verificare la provenienza del denaro e dei gioielli custoditi in casa, confrontandoli con il materiale sequestrato durante l’attività investigativa.

Convinto della veridicità della telefonata, il 58enne ha raccolto 11 mila euro in contanti e tutti i preziosi di famiglia. Poco dopo, un uomo si è presentato alla porta dell’abitazione qualificandosi come incaricato delle verifiche e ha ritirato il denaro e i monili, dileguandosi subito dopo.

Soltanto quando il sedicente poliziotto non ha più dato notizie, la vittima ha compreso di essere stata ingannata. L’uomo si è quindi rivolto ai carabinieri, ai quali ha denunciato l’accaduto.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare gli autori della truffa e verificare l’eventuale coinvolgimento della stessa banda in altri episodi analoghi avvenuti nel territorio. L’ennesimo raggiro ripropone l’importanza di prestare la massima attenzione a telefonate sospette e di non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o ad altri enti pubblici.