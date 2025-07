Naro, si è dimesso il vice sindaco Erika Sferrazza

Condividi

A Naro, dopo le dimissioni (anche se per ragioni strettamente personali e non politiche come da lui precisato) dell’assessore comunale Calogero Licata, adesso si è dimessa, ma per ragioni politiche, la vice sindaco e assessore Erika Sferrazza, che ha scritto una lettera diretta al sindaco Milco Dalacchi, in cui tra l’altro si legge: “La politica dovrebbe servire il bene comune, ma a Naro è diventata terreno di egoismi, ricatti, incompetenza e convenienze personali. E’ una politica malata, incapace di visione, che tradisce i cittadini e umilia chi cerca di lavorare con coscienza. Si è scelto di difendere le poltrone anziché le idee, gli equilibri anziché la verità, i tornaconti anziché i fatti. Il paese ha scelto te, non la vecchia politica travestita da rinnovamento. Ora tocca a te dimostrare da che parte stai.” Ancora prima di Sferrazza e Licata, alcuni mesi addietro si è dimesso il vice sindaco Vincenzo Aronica.