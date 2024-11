Naro, sequestrato fucile clandestino, denunciato favarese

Condividi

I Carabinieri della stazione di Naro hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 38 anni residente a Favara per il reato di detenzione illegale di arma clandestina. Lui avrebbe nascosto un fucile da caccia semiautomatico calibro 12, con matricola abrasa, all’interno di una botte in un casolare. Sospetti investigativi hanno indotto i militari ad effettuare una perquisizione accurata nel casolare nella disponibilità dell’uomo nelle campagne di Naro. Rinvenute e sequestrate anche 44 cartucce di vario calibro. Prossimi sono gli esami balistici per riscontrare l’eventuale utilizzo delittuoso dell’arma.