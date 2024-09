Naro, scoperto maxi allaccio abusivo Enel di un noto agriturismo

Condividi

A Naro i Carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo ad un traliccio dell’Enel per rubare energia elettrica. Ad approvvigionarsi è stato un Agriturismo, molto conosciuto in tutta la provincia. I titolari sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Agrigento per furto aggravato.

Secondo una prima stima, il danno provocato all’Enel ammonterebbe a quasi 200 mila euro. L’intervento di verifica dei Carabinieri è stato effettuato con l’ausilio del personale dell’Enel. L’Agriturismo, appena disconnesso l’allaccio abusivo, ad ulteriore conferma dell’illecito perpetrato, è rimasto interamente senza energia elettrica.