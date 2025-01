Naro, esplode stufa a gas, donna ferita

Condividi

Visualizzazioni 134

A Naro è accaduto che una stufa a gas è esplosa in un’abitazione in via Rotabile Agrigento. Il boato è stato avvertito dai residenti intorno, sollevando parecchia apprensione. L’onda d’urto ha spaccato i vetri delle finestre. Una donna all’interno, una pensionata di 77 anni, ha subito lievi ferite. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. L’anziana ha rifiutato il trasferimento al pronto soccorso ed è stata medicata a casa sua.