Naro, 19enne travolto da un camion durante una manovra: è grave

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Grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Naro. Un giovane di 19 anni, residente a Racalmuto, è stato investito da un camion mentre si trovava nel piazzale dell’impresa, in contrada San Silvestro.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un collega di 37 anni, stava effettuando una manovra in retromarcia quando avrebbe travolto il ragazzo, che si trovava nell’area destinata allo scarico delle merci.

Il 19enne ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente del camion si è fermato immediatamente per prestare soccorso.

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.