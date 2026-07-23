Mussomeli sotto choc: muoiono a poche ore di distanza genero e suocero, aperta un’inchiesta

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Una tragedia familiare si è consumata nel giro di poche ore a Mussomeli, dove due uomini hanno perso la vita in circostanze drammatiche. A morire sono stati Cristian Frangella, 47 anni, operatore socio-assistenziale in servizio all’Asp di Agrigento, e il suocero Giacomo Proietto, 60 anni, stroncato da un malore subito dopo aver appreso la notizia del decesso del genero.

Frangella, originario della Calabria ma residente a Sciacca, avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava nella propria abitazione. A richiedere l’intervento dei soccorsi è stato il fratello. I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza verso l’ospedale “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli, ma il 47enne è morto durante il trasferimento in ambulanza.

Poco dopo, all’ospedale è arrivato Giacomo Proietto, padre della compagna di Frangella. Informato della tragica scomparsa del genero, il sessantenne è stato colto da un infarto. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, anche per lui non c’è stato nulla da fare.

Sulla morte di Cristian Frangella la Procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare con precisione le cause del decesso. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri, che stanno ricostruendo ogni dettaglio della vicenda.

La doppia tragedia ha profondamente scosso le comunità di Mussomeli e Sciacca, dove Cristian Frangella era conosciuto e apprezzato per il suo lavoro nel settore sanitario.