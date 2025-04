Muore schiacciato dalla porta blindata che trasporta

Condividi

All’ospedale Villa Sofia di Palermo è morto Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre e residente a Cinisi, feritosi gravemente perché schiacciato da una porta blindata da lui stesso trasportata per la consegna in provincia di Trapani per conto di una impresa di infissi per cui ha lavorato. Il 35enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Ed è stato trasferito prima all’ospedale Civico di Palermo e poi al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia dove è deceduto.