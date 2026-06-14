Muore mentre combatte le fiamme: tragedia a Borgetto, vittima un forestale di 61 anni

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Una giornata segnata dal dolore quella vissuta a Borgetto, nel Palermitano, dove un operaio forestale di 61 anni ha perso la vita durante un intervento per fronteggiare un incendio sviluppatosi nelle vicinanze di alcune abitazioni.

La vittima, Alfonso Musso, era impegnata insieme ad altri operatori antincendio e ai vigili del fuoco nelle operazioni di contenimento di un rogo scoppiato tra la vegetazione secca in via Benvenuto Cellini. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dalla presenza di sterpaglie, stavano avanzando verso l’area residenziale, rendendo necessario un intervento rapido.

Nel corso delle attività di spegnimento, il 61enne si è improvvisamente sentito male ed è crollato a terra davanti ai colleghi. Immediata la richiesta di soccorso: il personale del 118 è intervenuto in pochi minuti e ha trasferito l’uomo all’ospedale Civico di Partinico.

Nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarlo e stabilizzarne le condizioni, Alfonso Musso è deceduto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

Sulla vicenda sono stati avviati gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire le circostanze del decesso. Tra le ipotesi prese in considerazione vi è quella di un malore legato all’esposizione prolungata al fumo e alle condizioni particolarmente impegnative affrontate durante l’intervento. Saranno comunque gli esami disposti dall’autorità giudiziaria a stabilire con precisione le cause della morte.

La scomparsa di Musso ha suscitato profonda commozione nella comunità locale. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia e di cordoglio per un lavoratore che, fino agli ultimi istanti, era impegnato nella tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini.

Il sindaco di Borgetto ha espresso il proprio dolore per la perdita, ricordando Alfonso Musso come una persona benvoluta da tutti, sempre disponibile e dal carattere affabile. L’intera comunità si stringe attorno alla moglie, ai figli e ai familiari in questo momento di grande sofferenza.