Muore improvvisamente in un bar tabacchi: tragedia a Villaggio Mosè

Una mattinata segnata dal dolore quella vissuta lungo viale Cannatello, nel quartiere Villaggio Mosè, dove un uomo di 46 anni, Diego Speziale, ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore all’interno di un bar tabacchi.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un agrigentino, era entrato nell’esercizio commerciale per acquistare delle sigarette quando, all’improvviso, si è accasciato a terra sotto gli occhi dei presenti. Alcune persone hanno immediatamente tentato di prestargli soccorso e di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano.

L’allarme è scattato tempestivamente e sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il 46enne non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia stato stroncato da un infarto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del quartiere, lasciando sgomenti residenti e commercianti della zona, ancora scossi per l’improvvisa tragedia avvenuta in un luogo abitualmente frequentato da tante persone. Sandro Speziale era molto conosciuto in città e lavorava presso una nota autocarrozzeria del Villaggio Mosè. Diego Speziale lascia due figli in tenera età.