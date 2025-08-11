Muore e viene vegliato per tre giorni dal suo cane

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 129

L’uomo sarebbe caduto mentre stava eseguendo alcuni lavori sul terrazzo di casa, battendo fatalmente il capo

Il corpo senza vita di un uomo di 74 anni è stato trovato all’interno della sua abitazione in via Soldato Amoroso a Calatabiano. L’allarme è stato dato dai vicini, allarmati da un forte odore proveniente dall’appartamento e dal fatto di non vedere l’uomo da diversi giorni. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto, insieme al personale del 118.

L’uomo è stato trovato riverso a terra, supino, ai piedi di una scala. Secondo i primi rilievi, si stima che il decesso risalga a circa tre giorni fa. Al momento del ritrovamento, il corpo era vegliato dal suo cane, che è stato successivamente sedato e preso in custodia da un’unità specializzata dell’ASP. Il tutto farebbe pensare a un tragico incidente domestico: l’uomo sarebbe caduto mentre stava eseguendo alcuni lavori sul terrazzo di casa, battendo fatalmente il capo. La salma, al termine degli accertamenti, è stata restituita ai familiari.

Notizie correlate

Leave a Comment