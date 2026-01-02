Muore dopo l’incendio in casa: Alessandria della Rocca in lutto

Condividi

Non ce l’ha fatta Fiedler Dietimar Michael, il sessantacinquenne di origine tedesca residente ad Alessandria della Rocca, rimasto gravemente ferito nell’incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione, nel centro del piccolo comune dell’agrigentino. L’uomo è deceduto nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito d’urgenza a causa delle gravissime ustioni riportate su gran parte del corpo.

A dare la tragica notizia è stato il sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: «Il nostro concittadino, rimasto gravemente ferito in un evento che ha sfiorato una vera e propria catastrofe, non è riuscito a sopravvivere nonostante le cure ricevute presso l’ospedale di Catania. In questo momento di profondo dolore, l’Amministrazione comunale si stringe con sincera partecipazione attorno alla famiglia della vittima».

Già nelle ore successive all’incendio, il primo cittadino aveva sollevato interrogativi sul sistema dei soccorsi, evidenziando come le unità operative del 118 e del 112 di Cianciana non risultassero in servizio al momento dell’emergenza. Circostanza che ha reso necessario l’intervento del 118 di Prizzi e dei Vigili del Fuoco di Agrigento.

Sull’accaduto sono ora attesi i dovuti accertamenti da parte degli organi competenti, sia per chiarire le cause che hanno originato l’incendio sia per valutare eventuali responsabilità.