Muore dopo le dimissioni dall’ospedale: indaga la Procura di Agrigento

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La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte di una donna di 78 anni, deceduta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Giovanni di Dio.

A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia presentata dai familiari, che chiedono di verificare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario. Secondo quanto riportato, l’anziana era stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso a causa di difficoltà respiratorie.

Dopo un’attesa prolungata, la donna sarebbe stata sottoposta a visita medica e successivamente dimessa. Tuttavia, una volta rientrata nella propria abitazione, le sue condizioni sarebbero rapidamente peggiorate fino al decesso, avvenuto nel giro di poche ore.

Il fascicolo, al momento, è stato aperto contro ignoti. Gli inquirenti hanno acquisito la documentazione sanitaria e la cartella clinica per ricostruire con precisione quanto accaduto. Non è stata ancora disposta l’autopsia, che potrebbe essere valutata nei prossimi giorni per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda.