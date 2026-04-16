Muore dopo le dimissioni dall’ospedale: indaga la Procura di Agrigento

La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte di una donna di 78 anni, deceduta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Giovanni di Dio.
A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia presentata dai familiari, che chiedono di verificare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario. Secondo quanto riportato, l’anziana era stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso a causa di difficoltà respiratorie.
Dopo un’attesa prolungata, la donna sarebbe stata sottoposta a visita medica e successivamente dimessa. Tuttavia, una volta rientrata nella propria abitazione, le sue condizioni sarebbero rapidamente peggiorate fino al decesso, avvenuto nel giro di poche ore.
Il fascicolo, al momento, è stato aperto contro ignoti. Gli inquirenti hanno acquisito la documentazione sanitaria e la cartella clinica per ricostruire con precisione quanto accaduto. Non è stata ancora disposta l’autopsia, che potrebbe essere valutata nei prossimi giorni per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda.