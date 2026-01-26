Muore a 26 anni dopo un malore, familiari denunciano ritardi nei soccorsi

La Procura di Palermo ha ordinato l’esame autoptico sul corpo di Francesco Correnti, il giovane di 26 anni morto nelle scorse ore dopo un improvviso malore accusato nella propria abitazione a Palermo. Il decesso è avvenuto poco dopo il suo arrivo al Policlinico, dove era stato trasportato in condizioni gravi.
I parenti del ragazzo hanno sporto denuncia, segnalando presunti ritardi nell’attivazione dei soccorsi. L’autopsia sarà effettuata presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico e servirà a fare piena luce sulle cause della morte e sull’eventuale corretto svolgimento delle procedure di emergenza.
Correnti, ex calciatore e capitano delle formazioni Giovanissimi e Allievi dell’Asd Terzo Tempo, lavorava in un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti per animali. Era rientrato a casa dopo aver trascorso il sabato sera in compagnia di amici. Da tempo, secondo quanto riferito, soffriva di problemi al cuore.
Una volta a casa, il giovane avrebbe iniziato ad avvertire un forte malessere. I genitori hanno quindi contattato il 118 per chiedere un intervento immediato e il trasferimento in ospedale. In quel momento, però, i mezzi di soccorso risultavano impegnati o in attesa presso i pronto soccorso cittadini. L’unica ambulanza disponibile, senza medico a bordo, è arrivata da Villabate.