Multato per sosta vietata, insulta una vigilessa in via Atenea

Ha parcheggiato l’auto in modo da ostruire il passaggio di autobus e mezzi pesanti, causando disagi alla circolazione. Al suo ritorno, trovando sul parabrezza una contravvenzione per sosta vietata, ha perso la calma e ha iniziato a insultare una vigilessa. L’episodio si è verificato in via Atenea, nel cuore di Agrigento.

L’automobilista aveva lasciato il veicolo in evidente violazione del codice della strada. Alla contestazione della multa ha reagito con toni accesi, attirando l’attenzione di numerosi passanti. Sul posto è intervenuto anche un altro agente della polizia locale, che è riuscito a riportare la situazione alla calma.

L’uomo rischia ora una denuncia per il comportamento tenuto nei confronti dell’agente.