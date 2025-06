Mucci (SGS) “Trenitalia smorza l’entusiasmo dei ragazzi diretti al Concerto Radio Italia live Palermo”

Condividi

Visualizzazioni 159

“Il 26 mattina i ragazzi diretti a Palermo per assistere al “concertone” organizzato da Radio Italia live si sono incontrati al binario 2 della stazione di Agrigento bassa. Gli zaini colorati e le tende arrotolate, anticipano i colori della festa palermitana. Il concertone è previsto venerdì 27 ma i ragazzi vogliono essere in prima fila. Tra loro spicca un gruppo di inglesi, un po’ meno giovani, ma carichi di entusiasmo. L’altoparlante della stazione annuncia che il treno diretto a Palermo arriverà con qualche decina di minuti di ritardo. La comitiva inglese non comprende l’italiano, i ragazzi gli spiegarono il “piccolo” ritardo.

Passati i famigerati dieci minuti, Trenitalia annuncia: “ il treno numero è stato soppresso” Nessuna alternativa, né mezzi sostitutivi. Semplicemente un “freddo” aggettivo soppresso. Alla stazione di Agrigento bassa non c’è nessuno che possa darti una spiegazione. Tutto è chiuso. Rimangono soltanto i poveri turisti inglesi che non sanno cosa fare se non alzare le spalle e bisbigliare tra di loro : “ it’s a shame – it’s a shame Che vergogna! Che vergogna!”

Lo scrive in una nota Aldo Mucci della segreteria SGS.