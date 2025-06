Mucci (SGS) Scuola: “La Legge 104, è ossigeno per disabili e loro familiari, ripuliamola dai furbi”

Condividi

“Partiamo da un dato oggettivo importante, le misure previste dalla legge 104 sono una conquista di civiltà e vanno fermamente tutelate. Andiamo ai fatti. Anche quest’anno, nel periodo estivo, si stanno svolgendo le operazioni di mobilità territoriale dei docenti. Alcuni hanno ottenuto trasferimento, molti sono rimasti ancora una volta delusi e si chiedono come mai, dopo tanti anni di servizio, non siano riusciti ancora una volta a tornare a casa. Spesso, le ragioni di questa difficoltà risiedono nelle precedenze di cui sono in possesso alcuni docenti, grazie alle quali riescono con più facilità ad ottenere il tanto desiderato trasferimento. Nella gran parte dei casi, tali precedenze riguardano il possesso dei requisiti rientranti nelle misure della legge 104. I docenti con disabilità personale, o che debbano prestare assistenza ad unfiglio con disabilità, hanno diritto ad ottenere mobilità prima degli altri colleghi.

Se si guardano i numeri dei movimenti, però, sorgono molti dubbi rispetto al possibile abuso della legge, dato che, in alcuni territori, ad essere trasferiti sono pressoché solo docenti in possesso delle precedenze riconducibili alla legge 104. Ciò suscita l’indignazione degli altridocenti, che, anno dopo anno, vedono sfumare la possibilità di raggiungere i propri cari, nonostante i punteggi di servizio altissimi. “Molti docenti non ci stanno e ci hanno chiesto supporto, come sindacato scuola scriveremo al MIM per chiedere una verifica dei dati inoltrati in fase di trasferimento” dichiara Mucci. Ed ancora: “Le misure previste dalla legge 104 sono una conquista di civiltà e vanno fermamente tutelate, tuttavia, ci si chiede se in questo fenomeno tutte le persone che si sono avvalse della precedenza siano davvero possessori del titolo, se il caso coinvolgeremo ASL” – conclude il dirigente sindacale SGS.