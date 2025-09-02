Mucci (SGS) Scuola: “Il percorso intrapreso dal Ministro Valditara segna un cambio di passo importante”

Condividi

Non possiamo negarlo, negli ultimi due anni, la scuola italiana ha vissuto una fase di intensa riforma. Il Ministro Giuseppe Valditara ha voluto dare una nuova centralità alla scuola, dichiara Aldo Mucci leader del SGS Scuola. La formazione degli insegnanti è certamente un passo fondamentale. Altro capitolo importante è dedicato ai miglioramenti della scuola pubblica con finanziamenti mirati. Il potenziamento economico ha riguardato in modo particolare quelle realtà scolastiche che soffrono di carenza di risorse, soprattutto nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda l’inclusione disabilità il MIM ha promosso una serie di azioni mirate ad abbattere le barriere fisiche, cognitive e sociali all’interno dei contesti educativi, inoltre, l’investimento sulla salute mentale nei contesti educativi risponde all’evidente necessità di accompagnare gli studenti nella crescita personale e relazionale, prevenendo situazioni di fragilità e disagio, ampliando la presenza di psicologi nelle scuole e servizi di consulenza. C’è ancora molto da fare, il coinvolgimento delle famiglie nei processi educativi, il rafforzamento dei rapporti scuola-territorio sono punti importanti. Restano inoltre aperte grandi sfide: garantire la continuità degli investimenti, favorire una reale partecipazione degli attori scolastici alle scelte di policy.

Il percorso di miglioramento della scuola pubblica italiana intrapreso dal Ministro Valditara – nonostante i giudizi generalizzati ed estemporanei – segna un cambio di passo importante e pone le basi per un sistema educativo capace di preparare cittadine e cittadini per le sfide del futuro. Bisogna lavorare insieme per migliorare il nostro sistema scolastico, ed il Ministro -posso assicurarlo- “presta orecchio” non in modo superficiale ai suggerimenti provenienti dal mondo scolastico – conclude Aldo Mucci.