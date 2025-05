Mucci (SGS) Scuola: “Il modello educativo deve adattarsi alle nuove realtà, c’è bisogno di innovazione tecnologica e di personale”

Condividi

“La scuola è un luogo di crescita e di condivisione, dove si impara la convivenza civile, a conoscere il mondo e a sviluppare il senso critico. Nei prossimi anni la didattica verrà rivoluzionata grazie ad algoritmi e tecnologie intelligenti. Con la realtà virtuale, cambierà tutto, anche la capacità di memorizzazione. Grazie all’innovazione tecnologica il sistema scolastico può diventare sempre più accessibile a chi ha una disabilità. Nei casi di alunni con differenze linguistiche, visive o uditive, ad esempio, è attraverso l’intelligenza artificiale che si può ridurre il gap nell’apprendimento.

Negli ultimi anni, in Italia si sono moltiplicati i progetti che prevedono l’utilizzo della realtà virtuale. Provate ad immaginare l’ora di geografia, che attraverso un visore esplorare virtualmente il sito Canyon de Chelly, Chinle, proprio come se ci si trovasse in Arizona, o toccare con mano le pietre sospese che si trovano nello Wiltshire, in Inghilterra – Stonehenge, Salisbury. Provate ad immaginare di eliminare le barriere spazio-temporali e di portare gli studenti sulla Luna. Ma non c’è solo questo. Il modello educativo deve inevitabilmente adattarsi alle nuove realtà, c’è bisogno di innovazione tecnologica e di tanto personale. Il mondo della scuola deve approcciarsi a questo nuovo paradigma cercando di capire come sfruttare al meglio le tecnologie emergenti, come favorire l’utilizzo consapevole di dispositivi tecnologici con possibilità di ampliamento degli ambienti di apprendimento” – dichiara Mucci del direttivo nazionale SGS.