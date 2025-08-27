Mucci (SGS): “Scuola, assunzioni degli ex lsu ata di Caltanissetta e Messina, l’impegno ripaga sempre”

Condividi

Visualizzazioni 174

Aldo Mucci, leader del SGS Scuola, si esprime con orgoglio sul ruolo che il Sindacato Generale Scuola (SGS) ha avuto nel panorama scolastico nazionale. “Siamo protagonisti nel mondo scolastico”, afferma con convinzione, rivendicando numerose attività promosse dal sindacato a favore della stabilizzazione del precariato nelle scuole italiane. Vedi le ultime assunzioni degli ex lsu ata di Caltanissetta e Messina. “Sono tante le iniziative che possiamo rivendicare con orgoglio”, dice Mucci. “Abbiamo portato avanti numerosi incontri e azioni per garantire informazioni costanti sui processi di stabilizzazione dei lavoratori precari, un tema che ci sta molto a cuore. Tutto ciò è stato possibile grazie alla forza di una squadra affiatata”, continua. L’esperienza dei nostri dirigenti ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento di numerosi obiettivi, specialmente in un contesto di politiche sindacali spesso autoreferenziali.

Mucci sottolinea l’importanza di un dialogo costante con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per affrontare la carenza di risorse umane nelle scuole, un problema che continua a colpire duramente l’organizzazione degli istituti scolastici. “La mancanza di personale è un nostro chiodo fisso e la sua risoluzione è una priorità”, conclude il dirigente sindacale.