Mucci (SGS): “Restituiamo ai nostri ragazzi la consapevolezza che stanno camminando sulle spalle di giganti, allora sì, costruiremo davvero il loro futuro”

Condividi

Visualizzazioni 96

“Il futuro dei nostri ragazzi non si costruisce partendo da zero. Si costruisce rimettendo in moto la macchina più potente che abbiamo mai avuto: duemila anni di genio italico”.

In un mondo in cui algoritmi, mercati globali e flussi migratori continui tendono a uniformare culture, gusti e persino modi di pensare, – dichiara Mucci – il rischio è quello di diventare “cittadini di nessun luogo”: persone che consumano identità prêt-à-porter (un po’ k-pop, un po’ serie Netflix americane, un po’ yoga indiano) senza radicamento reale in nessuna tradizione. Conoscere la propria storia – non in senso nazionalista o retorico, ma critico e consapevole – funziona come un vaccino contro due malattie opposte ma simmetriche. È quello che hanno fatto i grandi del Rinascimento (guardavano a Roma e alla Grecia antica per inventare il mondo moderno), è quello che fanno ancora oggi artigiani, designer, ingegneri, cuochi, vignaioli… e, in fondo, tutti noi quando decidiamo di non buttare via ciò che di buono ci hanno lasciato i nostri nonni.

La scuola italiana oggi, nella maggior parte dei casi, insegna il passato come una sequela di date e battaglie da mandare a memoria, invece di usarlo come lanterna per illuminare il presente e il futuro. È un peccato mortale, perché l’Italia ha il serbatoio di esperienza storica, artistica e tecnica più denso del pianeta. Se lo usassimo bene, formeremmo ragazzi con un’identità fortissima e con strumenti unici per competere nel mondo.

Studiare Latino e Greco antico non è per parlare con i fantasmi di Cicerone o Platone, ma per allenare il cervello come si va in palestra per i muscoli. Latino e Greco non come lingue morte, ma come palestra mentale e codice genetico. Il 60-70 % delle parole tecniche (medicina, giurisprudenza, ingegneria, informatica) viene dal latino e dal greco. Farlo capire agli studenti cambia tutto: non stanno studiando una lingua “inutile”, stanno imparando a decodificare il linguaggio del potere contemporaneo. Studiare letteratura come laboratorio di empatia e di futuro, Dante non è solo un poeta del 1300: è il primo grande “data scientist” della psiche umana. Leopardi ti insegna il pessimismo cosmico… e quindi come reagire al nichilismo contemporaneo. Pirandello ti fa capire l’identità fluida ben prima di TikTok.

Studiare la tradizione, come Ferrari, Luxottica, Barilla, Brembo, ma anche le botteghe artigiane che ancora esistono: sono tutte aziende nate da un sapere antico (meccanica di precisione, lavorazione della pelle, chimica alimentare) portato all’eccellenza globale. Questo insegna che non devi inventare tutto da zero per essere innovativo. Quando i ragazzi capiscono che Leonardo, Galilei, Enrico Mattei, Adriano Olivetti, Rita Levi- Montalcini erano italiani esattamente come loro – e che hanno cambiato il mondo partendo dalle stesse città e spesso dalle stesse difficoltà – scatta qualcosa. Smontano il complesso di inferiorità e acquistano una spina dorsale culturale che nessun corso di coding o di inglese madrelingua potrà mai dare da solo. La scuola italiana ha ancora insegnanti straordinari e un programma che, sulla carta, è tra i più ricchi d’Europa.

Bisogna smettere di insegnare il passato come un museo polveroso e iniziare a insegnarlo come officina aperta dove si costruisce il domani. “Studiare il passato non è nostalgia, è la forma più alta di realismo. Chi costruisce il futuro senza radici, prima o poi si accorge che il terreno sotto i piedi è franoso” – conclude Aldo Mucci.