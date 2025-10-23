Mucci (SGS) : “Quelle vecchie riforme scolastiche annunciate come rivoluzionarie, ciclo di fallimenti”

Condividi

Dal 2000 in poi, l’Italia ha visto una serie di riforme scolastiche promosse da governi, spesso annunciate come “rivoluzionarie” ma criticate per instabilità, tagli di risorse e incapacità di affrontare problemi strutturali come la dispersione scolastica, il divario Nord-Sud e la preparazione inadeguata degli studenti. Molti analisti parlano di un “ciclo di fallimenti”, con riforme che si annullano a vicenda, lasciando la scuola italiana in ritardo rispetto agli standard OCSE: solo il 4,3% del PIL speso in istruzione (il più basso in Europa), competenze basse in matematica e lettura, e un tasso di abbandono precoce al 13,5% .

Ecco una sintesi cronologica delle riforme più significative, con i loro obiettivi e i motivi principali di critica: Luigi Berlinguer / Letizia Moratti Fallimenti Principali: Dualismo tra percorsi “classici” e “professionali” accentuato, con calo ore in storia/scienze; risorse insufficienti; abrogata parzialmente da governi successivi. Criticata come “modello classista” che riproduce disuguaglianze. Giuseppe Fioroni/ Mariastella Gelmini Tagli per 8 miliardi (oltre 87.000 posti tagliati); proteste studentesche massicce; aggravamento precariato (precari raddoppiati in 6 anni);

Stefania Giannini , Matteo Renzi : Mobilità forzata insegnanti ; aumento burocrazia; assunzioni “a pioggia” senza selezione; inefficace su qualità ; abrogazioni successive. Un fallimento strutturale. Queste riforme, spesso varate con “strategia del mosaico” (interventi frammentati), hanno prodotto instabilità. Ogni cambio di governo ha smantellato la precedente. La Moratti ha invertito Berlinguer; Renzi ha corretto Gelmini, ma con errori (algoritmo assunzioni “esploso” nel 2015, causando caos). Risultato: insegnanti “anziani” (solo 17% sotto 40 anni) e precari cronici (doppiati dal 2010).

La riforma del Ministro Valditara ha generato polarizzazione: sostenitori la vedono come “passo avanti nella formazione critica”, mentre altri la accusano di essere “retrò, nozionistica e confessionale”, ignorando sfide come competenze digitali, educazione sessuale e inclusività. La scuola italiana sta “recuperando”, ma serve consenso,e soprattutto spegnere gli inutili slogan. “Le riforme incomplete producono caos, non cambiamento e la nostra scuola ha bisogno di affacciarsi in EU entrando dalla porta principale” – conclude Mucci.