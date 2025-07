Mucci (SGS) : “Nuove assunzioni, bene il Ministro Valditara, un segnale forte per il futuro dell’istruzione italiana”

Condividi

“Nei recenti incontri con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ce lo siamo detto più volte: “Urge una misura che punta a garantire maggiore continuità didattica e stabilità occupazionale nelle scuole italiane” – dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS scuola. Il piano straordinario pensato dal Ministro Valditara si è concretizzato con la firma di un decreto che prevede per l’A.S. 2025/2026 48.504 nuovi posti assegnati ai docenti statali. Questo decreto punta a dare una svolta strutturale alla gestione degli organici scolastici. A memoria dichiara Mucci credo sia la stabilizzazione più significativa degli ultimi venti anni. Particolare attenzione è stata rivolta all’area del sostegno, ritenuta cruciale per garantire un percorso formativo adeguato agli studenti più vulnerabili. Di questi, nuovi posti, 13.860 saranno destinati al personale di sostegno, figura fondamentale per supportare gli studenti con disabilità. A breve sarà emanato un successivo decreto con l’assunzione di 6.022 docenti di religione cattolica, a seguito del concorso bandito nel 2024. Per chi non lo ricordasse, correva l’anno 2004 dall’ultima immissione in ruolo di insegnanti di religione. A nostro avviso – dichiara Mucci – questo piano rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento degli obiettivi europei del PNR. “Faremo altri incontri, altri passi significativi che riguarderanno gli ATA, altro segnale forte per il futuro dell’istruzione italiana” – conclude Mucci.