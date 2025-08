Mucci (SGS) “Nuova centralità alla scuola, investire risorse in maniera mirata”

Condividi

“Le trasformazioni sociali e culturali degli ultimi anni, ha visto il MIM apportare iniziative e cambiamenti importanti nel mondo dell’istruzione” – dichiara Aldo Mucci – Sono stati lanciati nuovi programmi di formazione continua, orientati all’aggiornamento didattico e disciplinare, allo sviluppo delle competenze digitali e relazionali. Una delle tematiche importanti è certamente la formazione. A questo proposito sono stati realizzati corsi sui nuovi strumenti digitali, sulla didattica inclusiva, e sul supporto agli studenti in difficoltà. Altro tema importante è quello dell’inclusione disabilità, nel programma si evince il rafforzamento delle figure di supporto specialistico. Altro investimento importante è quello sulla salute mentale che risponde alla necessità di accompagnare gli studenti nella crescita personale e relazionale, prevenendo situazioni di fragilità e disagio”.

Mucci continua: “Sono tante le riforme poste in essere dal Ministro Giuseppe Valditara. Restano aperte alcune sfide importanti: garantire la continuità degli investimenti, favorire una reale partecipazione degli attori scolastici alle scelte del MIM e monitorare costantemente l’impatto delle riforme. Riguardo al tema della sicurezza, tanto a cuore a SGS, sono stati effettuati numerosi interventi di messa in sicurezza degli edifici, con particolare attenzione alle norme antisismiche e antincendio ed ancora: sono state introdotte campagne contro il bullismo. Un lavoro immane, che vede tutte le strutture di viale Trastevere impegnate a costruire una scuola inclusiva e di qualità. “Chiederemo al Ministro di porre maggiore attenzione verso il personale ATA, componente importante per il buon funzionamento della stessa”- conclude Mucci.